Jak to służy serwisom internetowym, dowodzi fakt, że Disney przedwczoraj ogłosił zdobycie 100 mln abonentów Disney+. To połowa liczby subskrybentów Netflixa, światowego lidera. Gdy Disney+ startował w listopadzie 2019 r., ambitnym celem było zdobycie 90 mln abonentów do 2024 r.

Ścibor Łąpieś uważa jednak, że nie był to prawdziwy powrót kina do gry. – Duże kina dopiero planują się otworzyć ze względu na brak pewności dalszych działań, konieczność planowania prac z dystrybutorami, zamknięcie części cateringowej (przychody z tej działalności to aż 25 proc. przychodów multipleksów), oraz nadal duże poczucie ryzyka u części społeczeństwa – zastrzega. – Otwarte zostały małe, lokalne i studyjne kina, które na start ruszyły z „odgrzewanym” repertuarem. Frekwencja podczas weekendu „otwarcia” w lutym stanowiła niespełna 4 proc. liczby sprzedanych biletów w styczniowy weekend 2020 r., kiedy to w polskich kinach sprzedano ponad milion biletów – argumentuje, dodając, że to, co mamy obecnie, to model pośredni, gdzie mniejsi gracze wykorzystują swoją zwinność i zdolność do szybkiej adaptacji, puszczenia filmu „z półki”, być może więc odrobienia jakichś strat. To nadal nie jest otwarcie kin, na jakie wszyscy czekamy. ©℗