"Nasze miasto" Thorntona Wildera w reżyserii Adama Sajnuka to portret zwykłych mieszkańców banalnego miasta, który wzrusza, gdyż „w błahych, codziennych zdarzeniach naszego życia tkwi to, co najcenniejsze". Teatr WARSawy przygotował kolejny spektakl w ramach Społecznej Sceny Debiutów.

"Są rzeczy, o których wszyscy wiemy, ale o nich nie mówimy, nie ujawniamy zbyt często. Wiemy, że istnieje coś nieśmiertelnego… Każdy – w najgłębszym zakamarku swojej duszy, głęboko w swoich kościach – czuje, że istnieje coś nieśmiertelnego, i że to coś ma związek z człowiekiem. Gdzieś głęboko w człowieku czai się nieśmiertelna cząstka".

"Nasze miasto" to opowieść o codziennym życiu przeciętnych ludzi, o przemijaniu, ale i powtarzalności egzystencji. Powszednie życie fikcyjnej amerykańskiej społeczności małego miasteczka Grover's Corners z początków XX w. Tutaj wszyscy się znają i wszystko jest poukładane – stąd trudno też wyjechać. Codzienność państwa Webb i państwa Gibbs to niezwykle uniwersalna i poruszająca refleksja na temat doczesności. Wśród potocznych spraw i obowiązków dzieją się przecież rzeczy niecodzienne i wyjątkowe.

"Nasze miasto" stało się portretem zwykłych mieszkańców banalnego miasta, który wzrusza, gdyż „w błahych, codziennych zdarzeniach naszego życia tkwi to, co najcenniejsze".

OBSADA: Miłosz Broniszewski, Bartosz Jędraś, Marika Kornacka, Ina Maria Krawczyk, Dawid Kunicki, Karol Lelek, Monika Markowska, Łukasz Twardowski, Dominika Walo

Przekład: Jacek Poniedziałek

Spektakl Teatru WARSawy prezentowany w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego