Jak wyjaśniła, spektakl powstał w koprodukcji TR Warszawa i Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

"Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza za najlepsze kreacje aktorskie w sezonie 2020/21 otrzymała Danuta Stenka za rolę Charlotty w +Sonacie jesiennej+ na podstawie scenariusza Ingmara Bergmana w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz Marcin Czarnik za dwie role w przedstawieniach Jana Klaty - Newtona w +Lazarusie+ Davida Bowiego i Endy Walsha w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu i postać w +Długu+ na podstawie książki Davida Graebera w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie" - czytamy w przesłanej informacji.

Podkreślono, że Nagrodą Specjalną "Teatru" uhonorowano Jacka Głomba "za długoletnie, konsekwentne i twórcze zarządzanie Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy". "Pod jego ręką legnicka scena stała się miejscem wyjątkowym na teatralnej mapie Polski – takim, w którym ambitny przekaz artystyczny nie rozmija się z wrażliwością lokalnej publiczności, a uniwersalne dramaty ludzkie znajdują kształt bliski doświadczeniu zwykłego człowieka" - napisano w uzasadnieniu jury.

Artyści zostali wyróżnieni przez jury w składzie: Jacek Cieślak, Katarzyna Flader-Rzeszowska, Jacek Kopciński (przewodniczący) i Jacek Wakar.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 8 listopada w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (ul. Jazdów 1).

Przypomniano, że Nagroda im. Konrada Swinarskiego, której laureatem został Luk Perceval, przyznawana jest przez miesięcznik "Teatr" od 1976 r. Pierwszym laureatem tej nagrody był Andrzej Wajda, nagrodzony za reżyserię przedstawienia "Gdy rozum śpi" zrealizowanego w stołecznym Teatrze Na Woli.

Luk Perceval to flamandzki aktor i reżyser, absolwent Koninklijk Vlaams Conservatorium w Antwerpii. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę jako aktor w zespole Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS).

Przypomniano, że w 1984 r. wraz z Guyem Joostenem założył Blauwe Maandag Compagnie (BMC) w Gent. W 1998 r. został dyrektorem artystycznym teatru Het Toneelhuis, który powstał z połączenia zespołów BMC z Gentu i KNS z Antwerpii. Od 2005 r. reżyserował głównie w Niemczech - najpierw jako reżyser rezydent w berlińskim Schaubuehne am Lehniner Platz, potem jako główny reżyser Thalia Theater w Hamburgu (2009-14).

Od 2019 r. jest artystą rezydentem NT Gent. Jego najnowsza premiera "Yellow" odbyła się 11 marca 2021 r. i była transmitowana na kanale Vimeo teatru NTGent. "+Yellow+ to druga część trylogii +The Sorrows of Belgium+, w której reżyser podąża śladem najciemniejszych rozdziałów historii Belgii. Nazwy części trylogii odnoszą się do barw narodowych Królestwa Belgii" - napisano. "Osią dramaturgiczną pierwszej części (+Black+) jest historia kolonizacji Konga przez Królestwo Belgii, drugiej (+Yellow+) - udział Flandrii w II wojnie światowej. Trzecia część (+Red+) podejmuje temat ataków terrorystycznych w Brukseli" - wyjaśniono.

Przypomniano, że w Polsce spektakle Luka Percevala prezentowane były gościnnie na międzynarodowych festiwalach w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. "Dotąd publiczność w Polsce miała okazję zobaczyć sześć jego przedstawień: +Wujaszka Wanię+ (podczas 3. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog, Wrocław 2005), +Andromachę+ (podczas festiwalu Baz@rt, Kraków 2005), +Śmierć komiwojażera+ (podczas 17. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2007), +Penthesileę+ (prezentowany gościnnie w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy, 2008), +The Truth about the Kennedys+ (podczas Malta Festival Poznań 2010) i +Hamleta+ (podczas 16. Festiwalu Szekspirowskiego, Gdańsk 2012)" - napisano w informacji.

W maju br. podczas 25. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT na kanale VOD toruńskiego Teatru im. W. Horzycy zaprezentowano zapis premiery spektaklu "Żółty – cierpienia Belgii II: Rex".

We wrześniu 2020 r. Luk Perceval otrzymał nagrodę Heddaprisen 2020 za adaptację i reżyserię "Trylogii" w Norweskim Teatrze Narodowym w Oslo.