Zmęczona polonistka i sfrustrowany wuefista powoli daję się przekonać atrakcyjnym pomysłom Nowego. Kiedy okazuje się jednak, że szkoła nie działa tak, jak się Nowemu wydawało, a za zabawną fasadą kryją się zręby totalitaryzmu, zaczyna się prawdziwa walka o zmianę…

Premiera spektaklu "Szkoła" 17 września. Co mówi o nim reżyserka, Natalia Fijewska-Zdanowska?

O FORMIE ONLINE

- Czasy pandemii splotły nierozerwalnie losy teatru i edukacji. Okazało się, że może istnieć teatr bez widzów i szkoła bez uczniów. Zaczęliśmy rozmawiać o kryzysie instytucjonalnej edukacji, zarówno w kontekście dzieci, jak i w kontekście artystów. Pandemiczny online zdominował teatr i edukację, unieruchamiając uczniów w okienkach komunikatorów i odbierając pracę artystom, uwięzionym w domach. Paradoksalnie online zrównał także możliwości dostępu do kultury, który przestał zależeć od miejsca zamieszkania czy zawartości portfela. Media społecznościowe zrównały szanse artystycznych inicjatyw, sprawiając, że niszowy projekt, mógł zasięgiem wyprzedzić kolosa z państwowej instytucji. Takimi projektami były także spektakle Teatru MŁYN, gromadzące każdorazowo kilkutysięczną widownię - mówi reżyserka spektaklu, Natalia Fijewska-Zdanowska, autorka scenariusza i reżyserka spektaklu. Nasz nowy projekt jest wynikiem ostatnich doświadczeń i refleksji. Chcemy rozmawiać o SZKOLE w TEATRZE. I spróbować wykorzystać formułę online, by do tej rozmowy zaangażować społeczeństwo.

O SZKOLNICTWIE

Przez ostatnie półtora roku wyjątkowo boleśnie mierzę się ze sprawami szkoły. Prywatnie, jako rodzic trójki dzieci. I zawodowo – ucząc nauczycieli prowadzenia zajęć teatralnych. Przez ten czas moja wiara w polski system edukacji chwiała się wielokrotnie - dodaje reżyserka. - Widziałam fantastycznych, pełnych potencjału ludzi, którzy samotnie wojują o najdrobniejszy przejaw kreatywności swoich uczniów. Widziałam własne dzieci przed komputerami i momentami miałam poczucie, że jestem jedyną osobą, która je w ogóle dostrzega, bo dla systemu szkolnego nie miało żadnego znaczenia, co i jak robią i czy w ogóle coś robią... Obserwowałam absurdalne sytuacje lekcji na niby, ocen na niby, kontaktu na niby, wywiadówek na niby. Tak naprawdę „na niby” działaliśmy już od dawna, pandemia tylko wyostrzyła obraz, pozwoliła dostrzec to, co przecież o szkole wszyscy wiedzieliśmy. Ten spektakl to próba metaforycznej diagnozy. Próba opowiedzenia o systemie, który tak dobrze znamy, że przestaliśmy go dostrzegać. Chcę tym spektaklem stanąć w obronie niewidzialnych uczniów i w obronie zmęczonych nauczycieli. Może się ktoś obrazi. Może rozzłości. Trudno. Chciałabym, żebyśmy zaczęli rozmawiać. Bo każdy z nas przeszedł „szkołę”. Problem w tym, jaką „szkołę” dajemy innym…

Link do premiery online zostanie opublikowany na stronie spektaklu: https://mlyn.org/portfolio/szkola/ oraz w wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/275256944335795

TWÓRCY SPEKTAKLU

Scenariusz i reżyseria: Natalia Fijewska-Zdanowska

Obsada: Jarosław Boberek, Zuzanna Fijewska-Malesza, Agata Kołodziejczyk, Tomasz Marczyński, Bartosz Mazur, Joanna Żółkowska,

oraz Grupa Teatralna Woda na Młyn w składzie:

Dominika Cierplikowska, Małgorzata Gawrońska, Artur Grendzicki, Paweł Kuhn, Kalina Malesza, Magdalena Mickiewicz, Katarzyna Sadurska

Muzyka: Filip Dreger

Kostiumy i scenografia: Marianna Lisiecka-Syska

Zdjęcia: Tomasz Suski

Dźwięk: Irena Suska

Realizacja i montaż: Aleksandra Panisko

Realizacja świateł: Przemysław Scholl

Mix i mastering: Przemysław Scholl

Grafika: Dominika Cierplikowska

Produkcja: Zosia Bardzińska

Realizacja: Fundacja Artystyczna MŁYN, dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa

Premiera online - 17 września, godz. 21.00

KANAŁ YOUTUBE I FACEBOOK TEATRU MŁYN

(spektakl dostępny bezpłatnie do niedzieli 19.09 do godz. 23:59, potem przeniesiony na platformę MŁYNOTEKA)