„weLAND. PODRÓŻ DO NOWEJ ERY” to odważny spektakl z niezwykłą oprawą sceniczną. Poprzez sztukę o silnym oddziaływaniu wizualnym artyści i artystki z włoskiej trupy cyrku współczesnego MagdaClan chcą poruszyć temat zmian klimatu oraz ich wpływu na migracje. Bohaterami spektaklu są ludzie, którzy już dziś odczuwają konsekwencje kryzysu klimatycznego, doświadczając powodzi, skutków topnienia wiecznej zmarzliny w Arktyce, pustynnienia obszarów rolniczych i pożarów. Nie mogą żyć w swoim kraju, zostają więc zmuszeni do szukania domu w obcych kulturowo miejscach, gdzie często nie są mile widzialni. Spektakl włoskich artystów, rozgrywa się na scenie przypominającej port, z wykorzystaniem takich przedmiotów jak beczki i bambusowe tyki, budzących skojarzenia i dające pojęcie o temacie pokazu. Dramaturgia oparta na danych naukowych, połączona z dynamiką cyrku i osadzona w imponującym, sugestywnym kontekście – oto klucz do zmierzenia się z tym tematem.