Jak przekazano, "komisja konkursowa uznała, że kandydatura Michała Walczaka w najwyższym stopniu spełnia przyjęte kryteria oceny kandydata dotyczące wartości przedstawionej koncepcji programowej oraz koncepcji organizacyjnej Teatru Rampa na Targówku".

"Przedstawiona przez Michała Walczaka koncepcja jest nowoczesna i odważna. Rozmowa z kandydatem dała podstawę do stwierdzenia, że zna on specyfikę pracy w teatrze oraz posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż dotacja od organizatora" - podkreślił urząd.

Michał Walczak (rocznik 1979) jest absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, dramatopisarzem, reżyserem i inicjatorem przedsięwzięć kulturalnych. Jego sztuki wystawiane były na wielu warszawskich scenach, a debiut reżyserski miał miejsce w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera w Warszawie.

Jest też współtwórcą kabaretu "Pożar w Burdelu", autorem piosenek oraz inicjatorem powstania Laboratorium Musicalu – inkubatora nowoczesnego repertuaru dla teatrów muzycznych. Ponadto prezesem Fundacji "Zakochana Warszawa".

Stanowisko dyrektora Teatru Rampa Michał Walczak obejmie 1 września.