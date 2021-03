"Międzynarodowa publiczność 75. Festival d'Avignon zobaczy +Cząstki kobiety+ osiem razy – między 17 a 25 lipca 2021 r. - na stworzonej specjalnie dla Tadeusza Kantora w 1985 r. scenie Gymnase du Lycée Aubanel" - czytamy w przesłanej informacji.

Jak wyjaśniono, spektakl "Cząstki kobiety" znalazł się w programie zeszłorocznego 74. Festival d'Avignon, który został odwołany z powodu pandemii COVID-19.

Przypomniano, że 75. Festival d'Avignon odbywa się między 5 a 25 lipca 2021 r. w Awinionie. "Najbardziej znany francuski festiwal teatralny organizowany jest od roku 1947 i jest jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych na świecie. Rokrocznie w lipcu do średniowiecznego miasta przyjeżdżają najważniejsi twórcy i twórczynie oraz zespoły teatralne z całego świata" - napisano.

Wyjaśniono, że hasłem tegorocznego festiwalu jest "Souvenir de l'avenir" ("Pamiętaj o przyszłości"). "W programie wydarzenia znalazło się 46 spektakli, w tym 39 nowych produkcji. W części międzynarodowej obok Kornéla Mundruczó znaleźli się, m.in.: Christiane Jatahy, Tiago Rodrigues, Dimitris Papaioannou, Phia Ménard, Théo Mercier czy Angélica Liddell" - czytamy w informacji.

Pełny program 75. Festival d'Avignon znajduje się na stronie: www.festival-avignon.com.

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Olivier Py, a dyrektorką programową Agnes Troly.

Przypomniano, że "pierwszy raz zespół TR Warszawa (dawny Teatr Rozmaitości) został zaproszony do Festival d'Avignon 20 lat temu - w 2000 r. ze spektaklem +Książę Myszkin+ w reżyserii Grzegorza Jarzyny (występującego pod pseudonimem Mikołaj Warianow)". "W kolejnych latach w programie tego prestiżowego festiwalu znalazły się następujące przedstawienia z repertuaru TR Warszawa: +Hamlet+ w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego (2001), +Uroczystość+ w reżyserii Grzegorza Jarzyny, +Oczyszczeni+ w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego (2002), pokaz rejestracji telewizyjnej +Bzika tropikalnego+ w reżyserii Grzegorza Jarzyny (występującego pod pseudonimem Grzegorz Horst); rejestracja spektaklu prezentowana również podczas Festival d'Avignon w 2002 r., +Krum+ w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego (2005) oraz +Anioły w Ameryce+ w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego (2007)" - zaznaczono.

Jak wyjaśniono, "w 2003 r. w programie festiwalu znalazły się dwa przedstawienia z repertuaru TR Warszawa - +Dybuk+ w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego i +Stosunki Klary+ w reżyserii Krystiana Lupy - jednakże na skutek strajku francuskich pracownic i pracowników technicznych oraz artystek i artystów (zwanych intermittents, czyli osób pracujących bez stałego zatrudnienia) 57. Festival d'Avignon nie odbył się".

"Po 14 latach przerwy TR Warszawa powraca do Awinionu z jednym z najgłośniejszych polskich spektakli teatralnych ostatnich sezonów, +Cząstkami kobiety+" - podkreślono w przesłanej PAP informacji.

Przypomniano, że jest to drugi spektakl w reżyserii Kornéla Mundruczó prezentowany w Awinionie. "W 2012 r. w programie 66. Festival d'Avignon znalazła się +Hańba+ w reżyserii Kornéla Mundruczó z Proton Cinema & Theatre (koprod. Wiener Festwochen, Festival d'Avignon, KunstenFestivaldesArts, Trafó House of Contemporary Arts, Malta Festival Poznań, Hebbel am Ufer, Romaeuropa Festival)" - wyjaśniono.

Zapowiedziano, że podczas festiwalu "pokazom +Cząstek kobiety+ z TR Warszawa – w ramach programu +Territoires Cinématographiques+ – towarzyszyć będą prezentacje filmów Kornéla Mundruczó".

"+Cząstki kobiety+ to feministyczny, napędzany przez siłę i determinację kobiecych postaci dramat rodzinny, rozgrywający się we współczesnej Warszawie. Rodzinne spotkanie jak soczewce skupia problemy i wewnętrzne konflikty polskiego społeczeństwa. Postacią centralną spektaklu jest trzydziestoletnia Maja, która mierzy się z osobistą tragedią. Aby wyjść z życiowego zakrętu, musi zakwestionować całe dotychczasowe życie i na nowo zbudować relacje z bliskimi" - czytamy o spektaklu.

Jak podkreślono, "Cząstki kobiety" to "poruszający obraz współczesnych kobiet, walczących o prawo do decydowania o własnym życiu". "Reżyser Kornél Mundruczó oraz autorka scenariusza i dramaturżka, Kata Wéber empatycznie portretują każdą z wyrazistych postaci, nie oceniając i nie krytykując nikogo ze zgromadzonych przy rodzinnym stole osób. Przedstawienie, wykorzystujące filmowe środki wyrazu ujmuje intymną narracją, realizmem szczegółu i czułością aktorskich kreacji" - napisano w przesłanej PAP informacji.

Premiera "Cząstek kobiety" odbyła się 13 grudnia 2018 r. w TR Warszawa/ATM Studio.