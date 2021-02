Pierwszym spektaklem na VOD w najkrótszym miesiącu roku będzie „Martwa natura” w reżyserii Agnieszki Jakimiak, prezentowana 4, a później jeszcze 26 lutego. Spektakl inspirowany życiem i twórczością niemieckiego artysty i aktywisty ekologicznego, Josepha Beuysa, opowiada o zbliżającej się katastrofie ekologicznej i postawach ludzkich wobec tego procesu. Z kolei 18 lutego po raz kolejny zaprezentowany będzie wcześniejszy spektakl tej samej reżyserki – „Strach zżerać duszę” na podstawie słynnego filmu Rainera Wernera Fassbindera.

Luty to w Teatrze Powszechnym także miesiąc spektakli-dystopii, przedstawiających wizje świata przyszłości, których przekaz zwłaszcza w dobie pandemii okazuje się niezwykle sugestywny. „Damaszek 2045”, którego nagranie zostanie wyświetlone 7 lutego, to spektakl stworzony przez aktorów Teatru Powszechnego oraz twórców pochodzących z Syrii: reżysera Omara Abusaadę, dramaturga Mohammada Al Attara oraz scenografkę Bissane Al Sharif. Ukazuje losy społeczeństwa, w którym dokonano podmiany oficjalnej wersji historii, zadaje pytania o zbiorową amnezję oraz narracje tworzone przez zwycięzców i zwyciężonych. Spektakl powstał w 2019 roku w ramach międzynarodowego projektu „Atlas of Transitions”, którego Teatr Powszechny był partnerem. Coraz bardziej aktualnym tytułem okazuje się też „1984” w reżyserii Barbary Wysockiej na podstawie klasyki gatunku, czyli powieści „Rok 1984” George’a Orwella. Dwa pokazy „1984” zaplanowano na 12 i 20 lutego. Trzecim spektaklem z tego nurtu jest „Odyseja kosmiczna 2021” (21 lutego na VOD), opowiadająca o losach wielokulturowej grupy ochotników podczas ekspedycji na Marsa. Premiera spektaklu odbyła się w grudniu 2020 roku, dzięki pracy połączonych zespołów Teatru Powszechnego i Fundacji Strefa WolnoSłowa w ramach projektu „Dramaturgie społeczne”.

Z kolei 13 lutego odbędzie się pokaz spektaklu „Dobrobyt” węgierskiego reżysera Árpáda Schillinga. Prosta historia młodej pary, która otrzymuje zaproszenie na weekendowy pobyt w luksusowym hotelu, szybko zamienia się w tragikomedię, pełną grozy i abstrakcyjnego humoru, dlatego spektakl emitowany tego konkretnego dnia można z przymrużeniem oka potraktować jako swoiste „Antywalentynki”.

Cały miesiąc zakończą dwa pokazy „Biegunów” na podstawie powieści Olgi Tokarczuk w reżyserii Michała Zadary (27 i 28.02). Na niedawną transmisję premiery spektaklu dostęp wykupiło prawie 1400 osób, co przeniosło się na rekordowy wynik frekwencyjny w przypadku biletowanych spektakli online i jest dowodem na niegasnące zaangażowanie i potrzeby kulturalne widzów.

Więcej informacji o kolejnych transmisjach i spektaklach dostępnych online można znaleźć na stronie www.vod.powszechny.com.