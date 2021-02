Przedstawienia odbędą się w reżimie sanitarnym, z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ilość miejsc na widowni pozostaje zmniejszona o 50%.

Muzyczna gorączka sobotniej nocy na zakończenie karnawału

Związani ze sceną Kwadratu Hanna Śleszyńska („Roma i Julian”) oraz Piotr Gąsowski („Okno na parlament”) wystąpią w muzycznym show „Tercet czyli Kwartet” w ostatnią sobotę karnawału, czyli 13 lutego. Start o godz. 20.00. Koncert planowany był jako wydarzenie online, a dzięki poluzowaniu obostrzeń odbędzie się zarówno w formie transmisji jak i z udziałem publiczności.

W programie koncertu przegląd światowych i polskich przebojów lat 70., 80. i 90. Wśród nich największe hity zespołów ABBA, Queen, Bee Gees, ale też piosenki Krzysztofa Krawczyka oraz wiązanki utworów włoskich i hiszpańskich.

Formację aktorsko – kabaretową „Tercet czyli Kwartet” tworzy trójka aktorów: Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus i kompozytor Wojciech Kaleta. Ich znakiem rozpoznawczym jest charakterystyczny estradowy styl i ogromne poczucie humoru. Popularność istniejącej od przeszło 20 lat formacji, słynącej z muzyczno-kabaretowej formuły, przyniosły autorskie interpretacje takich przebojów jak „Sun of Jamajka” Goombay Dance Band czy „Windą do nieba” zespołu 2 plus 1.

Koncert formacji „Tercet czyli Kwartet ” na żywo z udziałem publiczności na Dużej Scenie Teatru Kwadrat oraz transmisja online (live steram) w Internecie 13 lutego o godz. 20.00.

Teatr Kwadrat jest współorganizatorem wydarzenia.

Komedia prawie romantyczna na Walentynki

„Tydzień nie dłużej…” to na wskroś absurdalna komedia nie-małżeńska, z wielką, czerwoną ciężarówką w tle, w której słowo „szczerość” nabiera zupełnie nieoczekiwanych znaczeń, a przyjaźń, miłość... Chwileczkę. Jaka przyjaźń, jaka miłość...?!

Historia rozpoczyna się w momencie, w którym zirytowany do granic możliwości obezwładniającą obecnością swojej dziewczyny Paul postanawia zakończyć związek. Ponieważ brak mu cywilnej odwagi, szuka sposobu, by to Sophie poczuła do niego niechęć i zdecydowała o rozstaniu. Namawia swojego najlepszego przyjęcia Marca, żeby wprowadził się do nich i zupełnie przypadkiem doprowadził do zerwania. Wszak nikt nie podziała na związek gorzej niż najlepszy przyjaciel twojego faceta w samym środku waszego wspólnego życia. Ale czy rzeczywiście? Warto zobaczyć spektakl, by przekonać się o tym osobiście!

Na scenie: Paweł Małaszyński, Andrzej Nejman, Natalia Rybicka/ Anna Cieślak.

Spektakl „Tydzień nie dłużej” na Walentynki, 14 lutego o godz. 18:00 na Dużej Scenie Teatru Kwadrat

Bilety na bilety.teatrkwadrat.pl