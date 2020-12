Dla Trelińskiego "kluczem do tej opowieści jest kino", które istnieje na całym świecie i jego język jest czytelny dla większości publiczności. "My prowadzimy tę historię praktycznie jak thriller: Co stało się z poprzednią kobietą? Na czym polega to spotkanie? Kim jest nasz główny bohater?" - mówił Treliński w 2016 r.

W scenicznej realizacji - jak dodał reżyser - ta opowieść "dzieje się całkowicie w umyśle bohatera", a w jego mieszkaniu, jak we śnie, zmieniają się proporcje przedmiotów, organizacja przestrzeni, kolory, mieszkańcy.

Treliński podkreślił, że Korngold skomponował "Umarłe miasto" jako dwudziestoparolatek, a opera ta wystawiona było w ponad 30 krajach świata. Według Trelińskiego opowiadając historię miłosną i kryminalną autor dotyka też innych, bardziej skomplikowanych wymiarów i znaczeń - np. konfrontacji ludzkich idealnych wyobrażeń z rzeczywistością.

W spektaklu wystąpili Roberto Sacca jako Paul oraz Marlis Petersen w roli Marietty. Franka zagrał Dietrich Henschel, a Brigittę Bernadetta Grabias. W obsadzie znaleźli się również: Martina Russomanno, Lilly Jorstad, Florian Hoffmann, Nikolay Borchev i Mateusz Zajdel. Autorem scenografii jest Boris Kudlicka, choreografię ułożył Tomasz Wygoda, kostiumy zaprojektował Marek Adamski. Spektakl jest dostępny pod adresem: https://vod.teatrwielki.pl/umarle-miasto-la-monnaie/

"Umarłe miasto" - opera trzyaktowa - po raz pierwszy wystawione zostało w 1920 r. w Hamburgu i Kolonii. Librettoc - na podstawie powieści belgijskiego symbolisty Georgesa Rodenbacha "Bruges-la-Morte" (1892)- napisał Paul Schott. Polska premiera opery pod tytułem "Zamarły gród" odbyła się we Lwowie w 1928 r.

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) austriacki muzyk, kompozytor, dyrygent i pianista od najmłodszych lat wykazywał wyjątkowy talent muzyczny. W latach 1919-1922 był dyrygentem Opery kameralnej w Hamburgu. W latach 30. XX w. wyjechał do USA i pisał dla Hollywood. Był czterokrotnie nominowany do Oscara i dwukrotnie go otrzymał - za muzykę do filmów "Anthony Adverse" (1936) i "Przygody Robin Hooda" (1938).