Pokaz bezpłatny ( z napisami) rozpocznie się punktualnie o godzi. 19.00 i będzie dostępny pod linkiem www.wspolczesny.pl/teatr-online

Przedstawienie trwa 1 godz. 45 minut.

Poprzednia sztuka Sibleyrasa „Napis” była na afiszu Teatru Współczesnego aż dziewięć lat. Według Szekspira życie jest wielką sceną, na której ludzie jedynie grają swoje role. Autor „Tańca albatrosa” przez teatralną lornetkę od lat ogląda ludzką komedię i pisze sztuki o współczesnej obyczajowości. O ludziach uzależnionych od poprawności politycznej, od lansowanej mody na życie i tabloidowych przepisów tak prostych jak gastronomiczne. Okiem satyryka patrzy na inteligenta błądzącego w świecie obrazków, haseł i sztampowych gustów. Thierry, Giles i Francoise z „Tańca albatrosa” są w kryzysie wielu średniego i w sidłach imperatywu „nie odpuszczaj, bądź młody!”.

Na scenie: zoolog (Andrzej Zieliński) z młodszą zaledwie o 30 lat narzeczoną Judytą ( Ewa Porębska) , jego siostra (Agnieszka Pilaszewska) w trakcie rozwodu z niewiernym mężem i przyjaciel, delektujący się szczęśliwym, platonicznym związkiem (Leon Charewicz). Ich wspólny weekend jest pełen śmiesznych perypetii, komicznych niespodzianek i satyrycznych fleszy, rozjaśniających mądrą refleksją to, co wiemy i to, co nam się tylko wydaje…

Szczegółowe informacje o spektaklu https://wspolczesny.pl/repertuar/biezacy/taniec-albatrosa-online

Pokazy przedstawień są bezpłatne, Teatr Współczesny będzie jednak wdzięczny wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszą Scenę darowizną, jest to bardzo cenna pomoc.

Szanownym Darczyńcom podajemy numer konta:

98 1240 6292 1111 0000 5017 1503;

Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE TEATRU.