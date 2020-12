Na stronie ZASP-u przypomniano, że Stankówna "zadebiutowała w 1959 r. rolą Furii w Beatrix Cenci Juliusza Słowackiego w reżyserii Jana Kreczmara na scenie Teatru Polskiego, któremu pozostała wierna przez kolejne cztery dekady, wcielając się w dziesiątki postaci".

"Była Elizą w +Śmierci gubernatora+ Kruczkowskiego, Karin w +Eryku XIV+ Strindberga, Klarą w +Pigmalionie+ Shawa, Hrabiną Marią Harrys w +Pierścieniu wielkiej damy+ Norwida, Doryną w +Świętoszku+ Moliera, Julią w +Miarce za miarkę+, Orsinem w +Wieczorze Trzech Króli+ i tytułową Julią w dramacie Szekspira, Elsinoe w +Irydionie+ Krasińskiego, Kasandrą w +Trojankach+ Eurypidesa, Florą w +Księżniczce na opak wywróconej+ de la Barki, Elicją w +Celestynie+ de Rojasa, Wróżką w +Wyzwoleniu+ i Rachelą w +Weselu+ Wyspiańskiego, Halucyną Bleichertową w +Onych+ Witkiewicza, Hrabiną de Profundis w +Chłopcach+ Grochowiaka, Betty Dullfeet w +Karierze Artura Ui+ Brechta, czy Herodową w +Pastorałce+ Schillera" - czytamy w opublikowanym w czwartek wspomnieniu.

Jak wyjaśniono, ostatnią premierą zagraną na deskach Teatru Polskiego był "Kordian" Słowackiego, w którym kreowała dwie postaci - Matki i Stracha.

"Podziwiali ją także widzowie Teatru Prezentacje, poznańskiego Teatru Polskiego i Sceny na Piętrze, Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Teatrze na Woli, Teatru Wielkiego, czy Montowni" - dodano.

Przypomniano, że aktorka "pracowała pod reżyserskim okiem Kazimierza Dejmka, Czesława Wołłejki, Aleksandra Bardiniego, Stanisława Różewicza, Zygmunta Huebnera, Jana Kluczyńskiego, Macieja Prusa, Jana Englerta, Krystyny Meissner, Barbary Sass, Romualda Szejda, Jarosława Kiliana i Pawła Passiniego".

"Patrząc na listę postaci stworzonych w Teatrze Polskiego Radia, można by sądzić, że nie opuszczała studia radiowego, do którego weszła po raz pierwszy w 1960 r. dając się poznać słuchaczom w +Weselu poety+ Baczyńskiego. Do udziału w realizowanych słuchowiskach zapraszał ją Jerzy Markuszewski, Zbigniew Kopalko i Wojciech Maciejewski, Edward Płaczek, Juliusz Owidzki, Andrzej Łapicki i Zdzisław Nardelli, Zofia Rakowiecka i Andrzej Pruski, Sławomir Pietrzykowski, Jan Warenycia i Janusz Kukuła" - napisano.

Podkreślono, że reżyserzy telewizyjni i filmowi "powierzali jej interesujące, niebanalne role". "W obrazie +Piękny był pogrzeb, ludzie płakali+ Chmielewskiego była Żoną, Synową w +Samotności we dwoje+ Różewicza, Guwernantką w +Lokis. Rękopis profesora Wittembacha+, Śpiewaczką w +Systemie+ Majewskiego, Francuską turystką w +Wergilim+ Bera, Hrabiną w +Trędowatej+ Hoffmana, Panią z teatru w +Murmurando+ Barszczyńskiego, Zofią w +Drugiej stronie słońca+ Petelskiego" - czytamy na stronie ZASP-u.

Przypomniano także, że w "Przyspieszeniu" Zbigniewa Rebzdy "wcieliła się w 6 ról: aktorki, służącej, nauczycielka biologii, dyrektorki szkoły, prostytutki i urzędniczki". "Była Teklą w +Bożej podszewce+ Cywińskiej i ostrą szefową Genetix, jakże inną Teklą w +Seksmisji+ Machulskiego" - napisano.

"Telewizyjna widownia śledziła jej losy m.in. w +07 zgłoś się+, +Wielkiej miłości Balzaka+, +Królowej Bonie+, +Karierze Nikodema Dyzmy+, +Janie Serce+, +Rzece kłamstwa+, +Pannie z mokrą głową+, +Awanturze o Basię+, +Tygrysach Europy+, +Klinice samotnych serc+ oraz +Na Wspólnej+" - czytamy we wspomnieniu.

Na stronie ZASP-u zwrócono uwagę, że w serialu "Dom niespokojnej starości" Drabińskiego zagrała jedną z wiodących ról razem z Piotrem Machalicą. "Obydwoje odeszli w poniedziałek 14 grudnia…" - dodano.