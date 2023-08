Tysiące osób zebrały się we wtorek wzdłuż promenady w miejscowości Bray na wschodnim wybrzeżu Irlandii, by pożegnać Sinead O'Connor. Zmarła pod koniec lipca w wieku 56 lat piosenkarka mieszkała w Bray przez prawie 15 lat.

Uroczystości pogrzebowe O'Connor zaczęły się od prywatnej ceremonii, którą prowadził imam Umar al-Qadri, co jest związane w tym, że w 2018 r. piosenkarka przeszła na islam, po czym zmieniła imię i nazwisko na Shuhada Sadaqat. W ceremonii wzięli udział m.in. prezydent Irlandii Michael Higgins i premier Leo Varadkar, a także muzycy Bono z zespołu U2 i Bob Geldof.

"Im więcej śpiewała i mówiła o swoim własnym bólu, a także o wszechobecnych grzechach w społeczeństwie, których była świadkiem, tym bardziej jej głos i słowa rezonowały ze słuchaczami i poruszały ich serca. Obdarzona głosem, który poruszył pokolenie młodych ludzi, potrafiła doprowadzić słuchaczy do łez swoim nieziemskim brzmieniem. Głos Sinead niósł ze sobą nutę nadziei, odnalezienia drogi do domu" - mówił al-Qadri.

Prezydent Higgins w wydanym oświadczeniu napisał, że wylew żalu w całym kraju pokazuje "głęboki wpływ", jaki O'Connor wywarła na Irlandczyków. "Wyjątkowy wkład Sinead polegał na doświadczeniu wielkiej wrażliwości w połączeniu z doskonałym, wyjątkowym poziomem kreatywności, który zdecydowała się przekazać poprzez swój głos, muzykę i piosenki" - ocenił. Zauważył jednak, że jej sukces wiązał się z "niesamowitym bólem", który był być może "zbyt duży do zniesienia".

Po ceremonii kolumna samochodów, wśród której był karawan z trumną z ciałem piosenkarki, przejechał powoli wzdłuż promenady w Bray, by dać okazję mieszkańcom oraz przybyłym z innych części Irlandii na ostatnie pożegnanie. O'Connor kupiła znajdujący się przy tej promenadzie dom z czasów wiktoriańskich w 2007 r. i mieszkała w nim do 2021 r. Gdy kolumna na chwilę zatrzymała się przed jej dawnym domem, ludzie zaczęli klaskać, rzucać kwiaty i odręcznie napisane pożegnalne listy.

Przejazd kolumny z karawanem promenadą w Bray był jedynym publicznie dostępnym elementem ceremonii pogrzebowej. Po jego zakończeniu odbył się pogrzeb, który miał charakter ściśle prywatny.

Ciało piosenkarki zostało znalezione 26 lipca w jej domu w południowo-wschodnim Londynie, do którego przeprowadziła się wiosną tego roku. Przyczyna jej śmierci nie została jeszcze ustalona, ale policja oświadczyła, że nie traktuje okoliczności zgonu jako podejrzane.

Urodzona w 1966 r. w Dublinie O'Connor zyskała światową sławę dzięki piosence "Nothing Compares 2 U", która znalazła się na jej wydanej w 1990 r. drugiej płycie "I Do Not Want What I Haven't Got". Płyta ta sprzedała się w nakładzie ponad 7 mln egzemplarzy. Ogółem O'Connor nagrała 10 albumów studyjnych.

Ale znana była także z bezkompromisowo wyrażanych poglądów na tematy społeczno-polityczne, w tym na kwestie religijne. Jeszcze kilka dni przed śmiercią informowała w mediach społecznościowych o planach związanych z nową płytą i trasą koncertową.

Bartłomiej Niedziński (PAP)

