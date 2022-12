"Perpetus" to 5-częściowa suita, do której inspiracją było pięć obrazów polskiego malarza Józefa Tomczyka. Tytuły płócien, a zarazem kompozycji to kolejno: "Initium" (początek), "Fons" (źródło), "Intra" (wnętrze), "Vestigum" (ślad) oraz finał "Alio" (gdzieś, dokąś). Rozbudowany jazzowy skład o instrumenty klasyczne i elektronikę, poszerzać będzie brzmienie oraz różnorodność barw, koloru oraz przekazu kompozycji.

Gniewomir Tomczyk - perkusista jazzowy, perkusista hybrydowy, pedagog.

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie perkusji jazzowej prowadzonej przez prof. Krzysztofa Przybyłowicza. Finalista konkursów Bielska Zadymka Jazzowa (2019), Krokus Jazz Festiwal (2019), laureat I Nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Rytmu Drum Battle (2008). Założyciel oraz lider zespołu: Gniewomir Tomczyk / Project, wraz z którym wydał trzy solowe płyty - „Pieces of My Journey”, "Quality Jazz Live", "Event Horizon". Organizator oraz producent cyklu koncertów jazzowych, autorskich, improwizowanych pt. Jazz Session. W toku cyklu, miał przyjemność zorganizować ponad 130 koncertów oraz jam session, m.in.: Frank McComb, Femi Temowo, Gileno Santana, Jacques Kuba Séguin, Piotr Schmidt, Paweł Kaczmarczyk, Rafał Sarnecki, Paweł Tomaszewski, Wojciech Myrczek, Anna Gadt, Grzech Piotrowski, Jan Smoczyński oraz wielu innych czołowych polskich i zagraniczych artystów.

Skład:

Mateusz Smoczyński - skrzypce

Krzysztof Lenczowski - wiolonczela

Andrzej Święs- kontrabas

Aga Derlak - piano

Gniewomir Tomczyk - perkusja/elektronika

Termin koncertu

18 grudnia w Klubie Jassmine w Warszawie o g. 20.30

Koncert odbędzie się w ramach projektu JAZZ PO POLSKU „Live Sessions for China and Korea 2022”, w ramach którego publiczność będzie miała okazję nie tylko posłuchać autorskiej muzyki czołowych polskich jazzmanów, ale także wziąć udział w nagraniach koncertów. Zarejestrowane w formie audio i wideo występy zostaną następnie wydane w azjatyckich serwisach streamingowych.