"Nie ma wątpliwości, że Keith był jednym z najbardziej innowacyjnych, odważnych i wpływowych gitarzystów wszech czasów" - napisał Hammond.

Reklama

"Keith starał się stworzyć nowy paradygmat w muzyce i dzięki chętnym współpracownikom Johnowi Lydonowi i Jah Wobble'owi (muzykom Public Image Ltd - PAP) udało mu się to zrobić. Jego gra na gitarze w ciągu dziewięciu minut Theme, pierwszego utworu na pierwszym albumie PiL, zdefiniowała to, czym powinna być muzyka alternatywna" - podkreślił Hammond.

65-letni Levene chorował na raka wątroby, ale przyczyna zgonu nie została podana do wiadomości publicznej.(PAP)

Reklama

baj/ adj/