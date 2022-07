"Ze smutkiem dzielimy się wiadomością, że Monty Norman zmarł 11 lipca 2022 roku po krótkiej chorobie" - przekazała jego rodzina w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej kompozytora.

Reklama

Norman zaczął karierę muzyczną w latach 50. jako wokalista w kilku big bandach, ale pod koniec dekady zamienił śpiewanie na komponowanie. Tworzył piosenki m.in. dla Cliffa Richarda i pierwszej brytyjskiej gwiazdy rock'n'rolla, Tommy'ego Steele'a, a także do musicali. To właśnie ze względu na sukcesy musicalowe Normana, producenci Harry Saltzman i Albert Broccoli zwrócili się do niego z propozycją stworzenia ścieżki dźwiękowej do "Dr No".

To właśnie ona, a zwłaszcza temat przewodni, który był wykorzystany we wszystkich 24 następnych filmach z serii, przyniosły Normanowi największą sławę. Co ciekawe, Saltzman i Broccoli wcale nie byli zadowoleni z pierwotnej wersji tematu przewodniego i zwrócili się do Johna Barry'ego - późniejszego twórcy ścieżek dźwiękowych do 11 filmów o Bondzie - o jego przearanżowanie. W efekcie Barry'emu wielokrotnie błędnie przypisywano autorstwo także tematu przewodniego.

Reklama

"Dr No" był jedynym filmem z serii, do którego muzykę skomponował Norman. Po nim wrócił do musicali. W 1982 r. otrzymał najważniejszą londyńską nagrodę teatralną, Laurence Olivier Award, w kategorii najlepszy nowy musical za "Poppy".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ tebe/