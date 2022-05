Reklama

O przyznaniu Mykietynowi Cannes Soundtrack Award za ścieżkę dźwiękową do "IO" poinformowano na profilu nagrody na Facebooku. W sobotę podczas gali zamknięcia canneńskiego festiwalu film Skolimowskiego doceniono nagrodą jury.

"IO" nawiązuje do filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona, zaliczanego do klasyki kina francuskiego. Tytułowym bohaterem jest osiołek (w tej roli Taco, Holla, Marietta, Hettore, Rocco i Maya), który występuje w cyrku z młodą artystką o pseudonimie Kasandra (Sandra Drzymalska). Dziewczyna troskliwie się nim opiekuje, a IO darzy ją bezwarunkową miłością. Niestety, kiedy po demonstracji przeciwników wykorzystywania zwierząt do cyrku wkraczają komornicy, owa dwójka musi się rozdzielić. Osiołek trafia do stajni, a później jeszcze kilkakrotnie zmienia właścicieli. Pewnego wieczoru niespodziewanie odwiedza go Kasandra, która – pamiętając o jego urodzinach - przynosi IO ciastko marchewkowe.

Po chwili jednak odjeżdża, poganiana przez Zioma (Tomasz Organek). Zwierzę tęskni za nią i postanawia ją odszukać. Ucieka z gospodarstwa, gubi się w lesie, a następnie zostaje na chwilę przygarnięte przez grupę kiboli. W dalszej części wędrówki osiołek trafia pod opiekę kierowcy tira (Mateusz Kościukiewicz) i włoskiego księdza (Lorenzo Zurzolo), który zabiera go do posiadłości hrabiny (Isabelle Huppert). Współscenarzystką i współproducentką filmu jest Ewa Piaskowska. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek (część z nich zrealizowali Michał Englert i Paweł Edelman), a za montaż - Agnieszka Glińska. Dystrybutorem obrazu w Polsce została firma Gutek Film.

Paweł Mykietyn (ur. 1971) jest kompozytorem i klarnecistą. Współpracował m.in. z Jackiem Kaspszykiem i Jerzym Maksymiukiem, komponował dla Ewy Pobłockiej, jak też na zamówienie wielu festiwali i instytucji, m.in. "Warszawskiej Jesieni", Polskiego Radia, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, a także dla wykonawców, w tym Elżbiety Chojnackiej i Jerzego Artysza.

W latach 1997-2001 był kierownikiem muzycznym w Teatrze Studio w Warszawie, a od 2008 roku sprawuje tę funkcję w Nowym Teatrze. Jest laureatem wielu nagród, m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za muzykę do filmów "33 sceny z życia" Małgorzaty Szumowskiej oraz "Essential Killing" i "11 minut" Jerzego Skolimowskiego. Na swoim koncie ma także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". (PAP)

