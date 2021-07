Audioriver Park Edition to impreza twórców płockiego festiwalu muzyki elektronicznej Audioriver, którego tegoroczna 15. z kolei odsłona, ze względu na obostrzenia pandemii koronawirusa, została przeniesiona na 2022 r.

Organizatorzy festiwalu elektronicznych brzmień, który odbywał się dotąd na nadwiślańskiej plaży w Płocku, zapowiedzieli niedawno, że mimo zmiany terminu jubileuszowej edycji, przygotują w najbliższym czasie specjalny Audioriver Park Edition. W ramach tego dwudniowego wydarzenia, które zaplanowano w płockim parku przy ul. Mostowej, odbędą się występy artystów przy scenie na schodach, a teren wokół wypełnią dekoracje i instalacje artystyczne – we wtorek ogłoszono line-up imprezy.

„Jednym z głównych bohaterów wydarzenia będzie Joris Voorn, czyli czołowa postać elektronicznej sceny od prawie dwóch dekad” – zapowiedzieli m.in. twórcy Audioriver Park Edition. Jak podkreślili, „artysta jest znany ze swoich elektryzujących setów na największych wydarzeniach na świecie, a także świetnych wydawnictw, docenianych zarówno przez słuchaczy, jak i przez wielkie międzynarodowe gwiazdy” - na ostatnim albumie Jorisa gościnnie pojawiła się kultowa grupa Underworld, a o remix utworu „Break My Heart” poprosiła go Dua Lipa.

Wśród wykonawców Audioriver Park Edition organizatorzy wydarzenia wymienili także Bena Böhmera, „odkrycie elektronicznej sceny ostatnich lat”, którego twórczość charakteryzuje się „dużą energią, ale także szeroką gamą melodii i wokali”. W anonsie imprezy znaleźli się też duet Mind Against, którego twórczość określana jest jako „emocjonalne techno”, a także Trikk, Brina Knauss i „czołówka krajowej sceny muzyki elektronicznej” - Catz ‘n Dogz, Deaf Can Dance, Foxall, Seb & Rodrigezz oraz Leon i Glasse.

„Jubileusz z okazji 15. urodzin Audioriver będzie mógł odbyć się dopiero w 2022 r., ale dzięki gościnności miasta i wsparciu naszych partnerów, postanowiliśmy nieco skrócić tak długie rozstanie z publicznością” - powiedział Piotr Orlicz-Rabiega, organizator Audioriver, cytowany w komunikacie anonsującym artystów, którzy wystąpią na płockim Audioriver Park Edition. Jak podkreślił, najważniejsza jest atmosfera, jaką tworzy festiwalowa społeczność Audioriver. „Ten nieco leniwy i bardzo radosny klimat wspólnie przeniesiemy na dwa dni w blasku słońca podczas Audioriver Park Edition” - dodał Orlicz-Rabiega.

Jak anonsowali już wcześniej twórcy Audioriver Park Edition, 24 i 25 lipca w Płocku, oprócz występów artystów, odbędą się również debaty i spotkania z udziałem reprezentantów branży muzycznej i świata kultury, a całe wydarzenie zostanie zorganizowane zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.

W połowie czerwca organizatorzy festiwalu muzyki elektronicznej Audioriver, który tradycyjnie odbywa się na nadwiślańskiej plaży w Płocku, oznajmili, że 15. odsłona wydarzenia, planowana od 23 do 25 lipca, zostaje przełożona - nowa data to 29-31 lipca 2022 r. Jak wówczas wyjaśniono, powodem zmiany terminu były m.in. obostrzenia związane z trwającą pandemia koronawirusa, w tym limit frekwencji. Z powodu pandemii koronawirusa 15. festiwal Audioriver już wcześniej był przekładany – pierwotny termin imprezy planowany był na 24 do 26 lipca 2020 r.

Audioriver to jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie. W jego trakcie główne wydarzenia muzyczne odbywały się na malowniczej, nadwiślańskiej plaży w Płocku. W trakcie dotychczasowych odsłon imprezy, ostatniego dnia publiczność bawiła się także w płockim parku przy ul. Mostowej podczas cyklu koncertów Sun/Day. W 2012 r. Audioriver znalazł się na liście TOP 10 plebiscytu UK Festival Awards, nagradzającego najważniejsze imprezy muzyczne na świecie. Z kolei w 2009 r. portal branżowy Resident Advisor umieścił festiwal na czwartym miejscu wśród tego typu wydarzeń sceny elektronicznej na świecie - płocki festiwal wyprzedził wtedy m.in. podobne organizowane w Londynie, Tokio i Lipsku.

Na Audioriver występowali dotąd m.in. Richie Hawtin, Leftfield, Crystal Castles i Jamie Woon, a także Sven Vath, Shackleton, Gesaffelstein, Four Tet, Dillinja, Dinky, Jaguar Skills i Ella Eyre. Byli również Carl Craig, Moderat, GusGus, Trentemoller, Paul Kalkbrenner, Roeyksopp i Ricardo Villalobos oraz Modeselektor. (PAP)

