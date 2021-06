Głównym miejscem festiwalowych wydarzeń będzie poznański park Wieniawskiego. Jak podano w środę w trakcie konferencji prasowej, na program imprezy złoży się ponad 200 wydarzeń realizowanych w przestrzeni całego miasta. Główne hasło festiwalu nawiązuje do powrotu na Maltę plenerowego programu. Odnosi się też do programu Generatora Malta, skupionego wokół społecznych relacji sztuki i ziemi. Generator Malta jest projektem społecznym, tworzonym z myślą o społeczności lokalnej.

"Chodźmy w plener, powrót do korzeni, powrót do ziemi – to hasła, które przyświecały nam przy tworzeniu tegorocznej edycji Malty. Jesteśmy przy końcu zarazy – mamy nadzieję, że ona nas już opuszcza. Bardzo silna potrzeba bycia razem, ale bycia razem w plenerze, w bezpiecznym dystansie jest czymś, co powoduje, że chcemy uczestniczyć w kulturze i chcemy uczestniczyć w tym festiwalu" – powiedział szef festiwalu Michał Merczyński.

W tym roku na festiwal wraca program międzynarodowy, anulowany w zeszłym roku ze względu na pandemię.

"Naszym gościem będzie w tym roku Milo Rau – reżyser nazywany przez krytyków najbardziej wpływowym, najczęściej nagradzanym, najciekawszym i najambitniejszym artystą naszych czasów. Jego obecność otwiera na Malcie nowy nurt programowy – Portret Artysty / Artystki" – podali organizatorzy Malty.

Jak podano, Milo Rau, "zarówno jako reżyser, jak i dyrektor NTGent w Gandawie redefiniuje współczesny język teatralny, proponuje nowe metody współpracy i relacji między twórcami i publicznością; łącząc aktywizm i sztukę, udowadnia, że teatr polityczny ma sens i moc sprawczą, tworzy jednocześnie teatr solidarnościowy, oparty na przekonaniu, że sztuka należy do wszystkich: każdy, kto bierze w niej udział, jest pełnoprawnym twórcą".

Merczyński poinformował, że w trakcie festiwalu z plenerowymi, premierowymi pokazami zaprezentują się artyści i zespoły z Poznania, z kraju i świata. Główna część wydarzeń odbędzie się w parkach Wieniawskiego i Moniuszki, do których festiwal przenosi się, po ponad dekadzie, z pl. Wolności.

"W parkach, na dwóch arenach będą państwo mogli oglądać przygotowane przez nas wydarzenia – tu będzie centrum festiwalu, tutaj będziemy się spotykać, będą działania dla dzieci, silent disco i koncerty na głównej scenie festiwalu. Szeroko prezentowany będzie w tym roku teatr poznański, zarówno w plenerze, jak i w przestrzeniach zamkniętych; w programie znalazły się aż cztery premierowe spektakle" – podał.

W programie znalazły się spektakle prezentowane w przestrzeni publicznej, teatr familijny i przegląd spektakli wyprodukowanych przez Komunę Warszawa. Wyjątkowym wydarzeniem festiwalu ma być premiera koncertu Projekt Krynicki, który tworzy trzech uznanych kompozytorów: Paweł Mykietyn, Alek Nowak i Paweł Szymański.

"Każdy z nich, specjalnie na zamówienie Malty, przygotował muzykę do wierszy Ryszarda Krynickiego, jednego z najważniejszych polskich poetów współczesnych. Artysta mieszka obecnie w Krakowie, większość życia spędził w Poznaniu. W 2018 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania. Każdy z utworów skomponowanych do wierszy Krynickiego ma inną formę i powstał na inny skład instrumentalny. Jedną z kompozycji wykona Sinfonia Varsovia pod batutą Bassema Akiki" – podali organizatorzy.

Planowane są też koncerty na świeżym powietrzu, działania dla dzieci, premiery sztuki zaangażowanej, instalacje i interwencje artystyczne, warsztaty, spotkania i debaty.

"To festiwal, który zawsze jest radosny, ale w tym roku, po miesiącach pandemii, mieszkańcy w szczególny sposób oczekują obecności Malty" – podkreślił podczas konferencji wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. Jak dodał, władze miasta "na pewno będą wspierać Malta Festival Poznań".