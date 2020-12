Koncert noworoczny Orkiestry Filharmoniii Wiedeńskiej transmitowany będzie ze Złotej Sali Musikverein 1 stycznia 2021 r. Filharmonikom wiedeńskim przewodniczyć będzie Riccardo Muti, który będzie dyrygować wiedeńskim koncertem noworocznym już po raz szósty.

Nadawca publiczny ORF, który odpowiada za transmisję koncertu noworocznego w 90 krajach, "zaprasza do przesyłania oklasków przez internet, na żywo z salonu do sali koncertowej 1 stycznia, żeby wesprzeć wszystkich artystów na świecie w ten symboliczny sposób". Chętni mogą także wcześniej przesłać swoje zdjęcia. Niektóre z nich zostaną wyświetlone podczas oklasków na żywo. Szczegóły oraz formularze rejestracji dostępne są pod adresem https://www.neujahrskonzertapplaus.com/home. Transmisję koncertu przeprowadzi TVP2.

31 grudnia odbędzie się koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Publiczność usłyszy utwory m.in. Josefa i Johanna Straussa w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Narodowej pod kierownictwem dyrektora artystycznego Andrzeja Boreyki. "Obok kompozycji Antonina Dvoraka zabrzmią dzieła kompozytorów polskich – m.in. Władysława Szpilmana, a szczególnie ciekawym akcentem będzie pierwsze współczesne wykonanie Poloneza B-dur op. 20 Romana Statkowskiego dedykowanego Emilowi Młynarskiemu i jego żonie. Tak Filharmonia Narodowa odda hołd swemu współzałożycielowi i pierwszemu dyrektorowi, którego rocznica 150. urodzin przypadła na rok 2020" - napisał o koncercie muzykolog Piotr Maculewicz. Koncert będzie transmitowany online oraz w Programie Drugim Polskiego Radia.

Galę Sylwestrową online można będzie oglądać również z Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Andrzej Filończyk (baryton) i Tomasz Kumięga (baryton) i sopranistki - Izabella Kłosińska oraz Olga Pasiecznik zaśpiewają arie i ansamble z oper Wolfganga Amadeusa Mozarta i Gioachina Rossiniego. Solistom towarzyszyć będzie Orkiestra i Chór TW-ON pod batutą dyrektora muzycznego Patricka Fournillier.

1 stycznia w Filharmonii Narodowej odbędzie się koncert Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. Podczas koncertu wystąpią Artur Ruciński (baryton), Joanna Woś (sopran), Monika Ledzion – Porczyńska (mezzosopran), Arnold Rutkowski (tenor). Artystom akompaniować będzie Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego. W programie znalazły się arie z takich oper, jak "Carmen", "Trubadur", "Turandot"; oraz musicali m.in. "Wesoła wdówka", "Księżniczka czardasza", "Czarnoksiężnik z krainy Oz".

W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbędzie się również Noworoczna Gala Baletowa, w dwóch częściach (1 i 2 stycznia). W klasycznym repertuarze wystąpią pierwsi tancerze i pozostali artyści Polskiego Baletu Narodowego. Wystąpią m.in. Yuka Ebihara i Vladimir Yaroshenko, Elisabetta Formento, Palina Rusetskaya, Dawid Trzensimiech z Chinarą Alizade. Tancerze zaprezentują zarówno klasyczny repertuar baletowy, jak np. fragmenty ze "Śpiącej królewny", "Dziadka do orzechów", "Bajadery"; jak i spektakle współczesnego repertuaru choreograficznego autorstwa dyrektora PBN Krzysztofa Pastora, m.in. Preludium i Toccata z nowego baletu do muzyki Koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara oraz "Moving Rooms" do muzyki Alfreda Schnittke i Henryka Mikołaja Góreckiego. Orkiestrę Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprowadzi Marta Kluczyńska.

Od 1 do 3 stycznia na kanale YouTube Polskiej Opery Królewskiej będzie można obejrzeć "Cyrulika sewilskiego" Gioacchina Rossiniego. Jako hrabia Almaviva wystąpi Sylwester Smulczyński, a jako Figaro Robert Szpręgiel. W rolę Rosiny wcieli się Aneta Łukaszewicz. Wystąpią również Robert Gierlach, Wojciech Gierlach i Justyna Stępień. Soliści i Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej wystąpią pod dyrekcją Dawida Runtza.

Koncert nowoworoczny Filharmonii Krakowskiej będzie dostępny na platformie playkrakow.com 31 grudnia. Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Dawida Runtza wykonają m.in. walce i polki rodziny Straussów oraz chóry z oper Giuseppe Verdiego

W Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu tego samego dnia wystąpi Aleksandra Kurzak (sopran) oraz West Side Sinfonietta pod dyrekcją Marcina Danilewskiego, który wystąpi również jako skrzypek. Muzycy wykonają utwory m.in. Gioacchino Rossiniego, Julesa Masseneta, Giacomo Pucciniego, Antonina Dvoraka. Transmisja koncertu będzie dostępna na fanpage’u NFM na Facebooku, na stronie www.nfm.wroclaw.pl oraz na kanale YouTube Instytucji.

pożegna 2020 rok koncertem Ewy Tracz (sopran) i NOSPR-u pod dyrekcją Bassema Akiki. Publiczność usłyszy utwory takich kompozytorów, jak np. Jacquesa Offenbacha, Imre Kalmana, Johanna Straussa (syn), Franza Lehara, Zoltana Kodaly'a. Koncert sylwestrowy online dostępny będzie na profilu Facebook, kanale YouTube oraz stronie internetowej NOSPR. Wydarzenie będzie retransmitowane na antenie radiowej Dwójki 1 stycznia 2021 o godz. 18.