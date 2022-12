"Duchy Inisherin" Martina McDonagha - z ośmioma nominacjami - zostały w poniedziałek faworytem 80. Złotych Globów. Sześć szans na statuetki otrzymał "Wszystko wszędzie naraz" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta, a po pięć - "Babilon" Damiena Chazelle'a i "Fabelmanowie" Stevena Spielberga.

"Duchy Inisherin" rekordzistą wśród nominowanych

Nominacje do Złotych Globów ogłoszono w mediach społecznościowych nagrody. Tym razem liderem okazały się "Duchy Inisherin" Martina McDonagha, dostrzeżone w ośmiu kategoriach: najlepsza komedia lub musical, reżyser, scenariusz, muzyka (Carter Burwell), aktor w komedii lub musicalu (Colin Farrell), aktorka drugoplanowa (Kerry Condon) oraz aktor drugoplanowy (Brendan Gleeson i Barry Keoghan).

Maksymalnie sześć statuetek - dla najlepszej komedii lub musicalu, aktorki w komedii lub musicalu (Michelle Yeoh), aktorki drugoplanowej (Jamie Lee Curtis), aktora drugoplanowego (Ke Huy Quan), za reżyserię i scenariusz - może trafić do "Wszystko wszędzie naraz" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta.

Po pięć nominacji otrzymały "Babilon" Damiena Chazelle'a i "Fabelmanowie" Stevena Spielberga. Twórcy pierwszego filmu mogą zgarnąć Złote Globy dla najlepszej komedii lub musicalu, aktorki w komedii lub musicalu (Margot Robbie), aktora w komedii lub musicalu (Diego Calva), aktora drugoplanowego (Brad Pitt) i za muzykę (Justin Hurwitz). Natomiast do ekipy "Fabelmanów" mogą trafić nagrody dla najlepszego filmu dramatycznego, aktorki w dramacie (Michelle Williams), reżysera, za scenariusz (autorstwa Spielberga i Tony'ego Kushnera) oraz muzykę (John Williams).

Nominacje za reżyserię i dla aktorów

Obok "Fabelmanów" szansę na statuetkę dla najlepszego filmu dramatycznego otrzymały: "Avatar: Istota wody" Jamesa Camerona, "Elvis" Baza Luhrmanna, "Tar" Todda Fielda oraz "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego. Najlepszą komedią lub musicalem - oprócz "Duchów Inisherin", "Wszystko wszędzie naraz" i "Babilonu" - może okazać się "W trójkącie" Rubena Ostlunda lub "Glass Onion: A Knives Out Mystery" Riana Johnsona. Z kolei Złoty Glob za reżyserię może powędrować też do Jamesa Camerona za "Avatara: Istotę wody" lub Baza Luhrmanna za "Elvisa".

Konkurentkami Williams w kategorii najlepsza aktorka w dramacie będą: Cate Blanchett ("Tar"), Olivia Colman ("Imperium światła"), Viola Davis ("Królowa wojownik”") i Ana de Armas ("Blondynka"). O statuetkę dla najlepszego aktora w dramacie powalczą: Austin Butler ("Elvis"), Brendan Fraser ("Wieloryb"), Hugh Jackman ("Syn"), Bill Nighy ("Living") i Jeremy Pope ("The Inspection").

Nagrodę dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu - poza Robbie i Yeoh - może odebrać Anya Taylor-Joy ("Menu"), Lesley Meanville ("Mrs. Harris Goes to Paris") lub Emma Thompson ("Powodzenia, Leo Grande"). Najlepszym aktorem w komedii lub musicalu może zostać też Daniel Craig ("Glass Onion: A Knives Out Mystery"), Adam Driver ("Biały szum") i Ralph Fiennes ("Menu").

Bez szans dla "IO"

Do Złotego Globu w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny nominowano: "Na Zachodzie bez zmian" Edwarda Bergera (Niemcy), "Argentynę, 1985" Santiago Mitrego (Argentyna), "Blisko" Lukasa Dhonta (Belgia, Francja, Holandia), "Podejrzaną" Park Chan-wooka (Korea Południowa) oraz "RRR" S.S. Rajamouli’ego (Indie).

Tym samym z wyścigu po nagrodę odpadł "IO" Jerzego Skolimowskiego, obraz luźno nawiązujący do zaliczanego do klasyki kina francuskiego "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 r. Tytułowym bohaterem jest osiołek, który występuje w cyrku z młodą artystką o pseudonimie Kasandra (Sandra Drzymalska). Dziewczyna troskliwie się nim opiekuje, a IO darzy ją bezwarunkową miłością. Niestety, kiedy po demonstracji przeciwników wykorzystywania zwierząt do cyrku wkraczają komornicy, owa dwójka musi się rozdzielić. Osiołek trafia do stajni, a później jeszcze kilkakrotnie zmienia właścicieli. Opiekę nad nim sprawują m.in. kierowca tira (Mateusz Kościukiewicz) i włoski ksiądz (Lorenzo Zurzolo), który zabiera zwierzę do posiadłości hrabiny (Isabelle Huppert).

Współscenarzystką i współproducentką "IO" jest Ewa Piaskowska. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek (część z nich zrealizowali Michał Englert i Paweł Edelman), a za montaż - Agnieszka Glińska.

Złote Globy to jedne z najważniejszych wyróżnień w świecie filmu i telewizji. Statuetki, przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, zostaną wręczone po raz 80. 10 stycznia 2023 r.

Daria Porycka

