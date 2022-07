Pierwsze szczegóły programu tegorocznego festiwalu opublikowano na stronie internetowej Pięciu Smaków. Jak czytamy, lunarnym patronem 16. odsłony wydarzenia będzie "Wodny Tygrys reprezentujący energię yang i symbolizujący siłę, witalność oraz pewność w działaniu".

W programie znalazła się m.in. retrospektywa dzieł Edwarda Yanga, czyli "pierwszy w Polsce przegląd twórczości mistrza Tajwańskiej Nowej Fali". "Wciąż nieodkryte przez naszą widownię, neomodernistyczne filmy Yanga z architektoniczną precyzją, czułością, a nieraz i ironią portretowały zmieniającą się przestrzeń stolicy – Tajpej. Od obrazu niepewnych, zmąconych politycznymi zawirowaniami lat 60., na tle których Yangowi upływało dzieciństwo; poprzez specyficzne zagubienie tajwańskiego świata w latach 80., kiedy to miasto pulsowało i neonową energią, i kosmopolitarnym wymieszaniem; po melancholijny i przepięknie najntisowy zapis lęków wobec końca milenium" - podano.

Publiczność będzie mogła obejrzeć również filmy hongkońskie zrealizowane po 1 lipca 1997 r., kiedy to "Hongkong przeszedł pod zarządzanie administracji chińskiej". Jak podkreślono w komunikacie, w tej sekcji znajdą się "emocjonujące kino gangsterskie, które przez dekady było wizytówką Pachnącego Portu, ale też skromne, błyskotliwe filmy, skupiające się na rozedrganej codzienności tego niezwykłego miasta". "To zarówno filmy mistrzów, jak i twórców w Polsce nieznanych. Ich wspólnym mianownikiem jest zmiana i poczucie nieuchronnie uciekającego czasu" - wyjaśniono.

Nie zabraknie Nowego Kina Azji, czyli sekcji konkursowej festiwalu. "Dziesięć filmów, zrealizowanych przez rozpoczynających kariery, ale już niezwykle zdolnych twórców, składa się na barwną i wymowną panoramę kina azjatyckiego. To obrazy z m.in. Tajwanu, Korei Południowej czy Indii, które chwytają tętno przemian w poszczególnych krajach, naświetlają istotne problemy społeczne i zawsze prowokują do długich dyskusji - także z przybyłymi do Polski twórcami. To spośród tych filmów międzynarodowe People’s Jury wybierze zwycięzcę festiwalu" - czytamy.

W sekcji Asian Cinerama zaprezentowane zostaną obrazy uznanych twórców. "To także dzieła, które podbiły serca azjatyckich widzów, notując świetne wyniki w kinach. Poprowadzone pewną ręką, oszałamiające poziomem realizacji - Asian Cinerama to seanse filmów wielkich mistrzów, których poprzednie dzieła witane były z entuzjazmem przez pięciosmakową publiczność" - poinformowano.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-23 listopada w stołecznych kinach Muranów i Kinoteka oraz do 4 grudnia online. Zostanie ono zadedykowane zmarłej w lutym br. współtwórczyni festiwalu Jagodzie Murczyńskiej. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.piecsmakow.pl/. (PAP)

autorka: Daria Porycka

dap/ pat/