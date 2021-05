W ubiegłym tygodniu organizatorzy festiwalu w Berlinie zapowiedzieli, że drugi etap imprezy odbędzie się w formule plenerowej. Pokazy festiwalowe odbywać się będą w 16 miejscach Berlina, m.in. w stworzonym specjalnie na tę okoliczność kinie plenerowym na Wyspie Muzeów. "Dzięki hojnemu dofinansowaniu dwuetapowego festiwalu w 2021 r. ze strony niemieckiej minister stanu i pełnomocniczki rządu ds. kultury i mediów Moniki Grütters oraz Senatu Berlina, przygotowujemy wydarzenie Summer Special i czekamy na czerwiec, kiedy to będziemy mogli powitać w Berlinie twórców filmowych i członków jury" - poinformowała dyrekcja Berlinale.

W czwartek ogłoszono program zbliżającego się wydarzenia. Znalazł się w nim m.in. uhonorowany Złotym Niedźwiedziem "Niefortunny numerek lub szalone porno" ("Bad Luck Banging or Loony Porn") Radu Jude. To opowieść o nauczycielce, która z myślą o swoim partnerze nagrywa sekstaśmę. Pewnego dnia nagranie wydostaje się na światło dzienne, a kobieta zostaje zidentyfikowana przez swoich uczniów. Rodzice młodzieży zaczynają domagać się jej zwolnienia. Historia zamienia się w okraszoną humorem debatę o seksie, uprzedzeniach, szowinizmie i groteskowych teoriach spiskowych. Obraz powstawał w trakcie pandemii koronawirusa i do niej także nawiązuje.

Berlińska publiczność będzie mogła obejrzeć także 14 pozostałych filmów z konkursu głównego, w tym "Albatrosa" Xaviera Beauvois o mieszkającym w Normandii policjancie, kameralny, poruszający film "Petite Maman" Celine Sciammy o potędze dziecięcej wyobraźni, a także "I'm Your Man" Marii Schrader, który przyniósł Maren Eggert nagrodę za najlepszą rolę pierwszoplanową.

W programie nie zabraknie pokazów specjalnych m.in. "Je suis Karl" Christiana Schwochowa, "Francuskiego wyjścia" Azazela Jacobsa z Michelle Pfeiffer i Lucasem Hedgesem, a także "Mauretańczyka" Kevina Macdonalda, w którym wystąpili Jodie Foster i Tahar Rahim. Zaplanowano także projekcje czterech bloków krótkich metraży i tytułów z sekcji Encounters, m.in. "We" Alice Diop, "Rock Bottom Riser" Ferna Silvy, "Taste" Le Bao i "The Scary of Sixty-First" Dashy Nekrasovej.

Pełny program jest dostępny pod adresem: https://www.berlinale.de/en/programme/programme/berlinale-programme.html. Bilety będą dostępne w sprzedaży od 27 maja.

Berlinale Summer Special potrwa od 9 do 20 czerwca. Ceremonia wręczenia nagród, przyznanych podczas marcowej części wydarzenia, odbędzie się 13 czerwca.

W jury konkursu głównego znaleźli się laureaci Złotego Niedźwiedzia z poprzednich lat: irański reżyser Mohammad Rasoulof (twórca nagrodzonego w ub.r. "Zło nie istnieje"), izraelski reżyser Nadav Lapid ("Synonimy", 2019), rumuńska reżyserka Adina Pintilie ("Touch Me Not", 2018), węgierska reżyserka Ildikó Enyedi ("Dusza i ciało", 2017), włoski reżyser Gianfranco Rosi ("Fuocoammare. Ogień na morzu", 2016), a także bośniacka reżyserka Jasmila Žbanić ("Grbavica", 2006).