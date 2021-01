Dramat muzyczny „MUSIC” to mocny, oryginalny i podniosły artystyczny manifest. Opowiada o magii, jaka może się zrodzić, gdy ludzie otwierają przed sobą serca. W rolach głównych występują: nominowana do Oscara, zdobywczyni Złotego Globu – Kate Hudson („U progu sławy”), zdobywca nagrody Tony Award oraz Grammy – Leslie Odom Jr. („Hamilton”). Maddie Ziegler, która wciela się w rolę tytułowej Music, jest przyjaciółką i muzą Sii od 2014 roku, odkąd wystąpiła w klipie do jej światowego przeboju „Chandelier”.

„To najlepszy projekt, jakiego się w życiu podjęłam, jest też zarazem najważniejszym i najtrudniejszym ze wszystkich” – mówi Sia.

Żyjąca na własną rękę, z dala od rodziny, Zu (Kate Hudson) staje się nagle jedynym opiekunem swojej siostry - Music - po tym jak umiera babia dotychczas zajmująca się dziewczynką. Music (Maddie Ziegler) nie mówi ze względu na zaburzenia związane ze spektrum autyzmu. „MUSIC” łączy w sobie ciepłą opowieść o sile miłości i elementy musicalowe, które dodają historii dynamiki,przedstawiając widzom barwne życie postaci. Oglądaniu filmu towarzyszą im niesamowite wrażenia dźwiękowe i wizualne. Ukazano w nim m.in. w nim układy taneczne - za choreografię odpowiadał Ryan Heffington, długoletni współpracownik Sii. W „MUSIC” zaprezentowano dziesięć autorskich utworów muzycznych reżyserki. Zostały skomponowane na potrzeby filmu i zostaną wykonane przez niezwykłą obsadę.

„Uwielbiam filmy, które mają w sobie magię i pewną surowość, to samo chciałam zawrzeć w „MUSIC”. Chcę wywołać w ludziach emocje podczas seansu tego filmu” – podkreśla Sia.

Film od 12.02 będzie można oglądać na VOD: ipla, vod.pl, Orange TV Go, PREMIERY CANAL+, CHILI, Play, iTunes, NETIA, Multimedia GO, VECTRA TV Online, UPC Polska, Mojeekino.pl, E-KinoPodBaranami, a od 24.02 na DVD.