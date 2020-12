Dotychczas Suwała był p.o. dyrektora ECF Camerimage. O jego powołaniu na dyrektora MKiDN poinformowało w środowym komunikacie.

Suwała jest od 20 lat związany z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE. Dyrektor ECF jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia na kierunku Zarządzanie i Marketing). Ukończył też studia Master of Business Administration prowadzone przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu wraz Franklin University w Columbus (w stanie Ohio). Od 2001 r. pełnił funkcję Dyrektor Biura Festiwalowego CAMERIMAGE. Od 2006 r. sprawował funkcję prezesa zarządu Fundacji Sztuki Świata, powołanej przez amerykańskiego reżysera Davida Lyncha oraz twórcę i dyrektora Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE Marka Żydowicza. Od 2017 do 2020 roku był doradcą dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage (ECFC) zostało pod koniec listopada dołączona przez sejmową Komisję Finansów Publicznych do budżetu państwa na 2021 r. Inwestycja będzie realizowana w Toruniu do 2025 roku i będzie kosztowała łącznie 600 mln zł.

Poprawkę do projektu budżetu w tej sprawie niemal jednomyślnie przegłosowali członkowie Komisji Finansów Publicznych. Stanowi ona o dodaniu do projektu ustawy programu wieloletniego budowy siedziby ECFC. W 2021 roku państwo nie wyda środków na ten cel, ale w 2022 ma na to zadanie przeznaczyć 20 mln zł, a rok później 120 mln zł.

Miasto Toruń ma w 2021 roku wydać na realizację tego projektu 16 mln zł, w 2022 - 10 mln, a w 2023 - 60 mln.

1 października rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. Budowa ECFC to wspólna inicjatywa ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta Torunia i Fundacji Tumult, organizatora największego światowego festiwalu poświęconego sztuce zdjęć filmowych Camerimage. Inwestycja będzie realizowana w latach 2021-25.

Koszt budowy ECFC to 600 mln zł, z czego 400 mln zł to dofinansowanie z budżetu państwa i 200 mln zł przekazane przez miasto.